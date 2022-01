Mens virksomheder verden over er i knæ grundet coronapandemien, trives industrien for superbåde mere end nogensinde før.

For tredje år i træk er der nemlig så stor en efterspørgsel på store, ekstravagante både, at superyachtindustrien kan bryste sig af vækst i ordrebogen.

Det skriver Boat International, der har taget et kig på 2022 Global Order Book, som i skrivende tæller intet mindre end 1.024 bådprojekter, herunder både ombygninger og spritnye ordrer.

Det er en stigning på 24,7 procent fra sidste års 821 projekter.

Arkivfot: Alibaba Group grundlægger, Jack Mas, superyacht Zen. Foto: NACHO DOCE Vis mere Arkivfot: Alibaba Group grundlægger, Jack Mas, superyacht Zen. Foto: NACHO DOCE

Sammenlagt skal der bygges, hvad der svarer til 40 kilometer i superyachter. Disse forventes leveret og søsat mellem årsskiftet og 2026.

Den stigende efterspørgsel gør sig gældende inden for stort set alle typer og størrelser af superyachts.

Det er dog især dem, som er mindre end 45 meter lange, der er rift om. Her er der en procentmæssig vækst på 28 procent sammenlignet med 2020.

Væksten for superbåde under 30 meter er dog på hele 35 procent i forhold til sidste år.

Kun 10,5 procent flere har været interesseret i en yacht på mere end 45 meter.

Ifølge både bygherrer, forhandlere og mæglere var det i slutningen af 2020, at det med et støt stigende antal ordrer stod klart, at et afgørende vendepunkt for industrien var indtruffet.