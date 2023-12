Dagene, hvor man rådfører sig med sin bankrådgiver, inden vigtige økonomiske beslutninger skal tages, er måske ved at være forbi.

I hvert fald hvis man skal tro en amerikansk undersøgelse af unge født mellem 1997 og 2006 – den såkaldte Generation Z.

Her svarer 34 procent, at de får deres finansielle råd på det sociale medie TikTok, og under hashtagget 'fintok' er der i skrivende stund hele 4,6 milliarder views på videoerne, der er fyldt med råd til de unges finanser.

Men blandt de mange råd til at spare penge, komme ud af gæld og investere klogest muligt findes der farlige faldgruber.

Det amerikanske medie CNBC har sammen med finansrådgiver Brian Walsh forfattet tre gode tip til, hvad man skal være ekstra opmærksom på.

De lyder således:

Hvis det lyder for godt til at være sandt:

… er det nok også sådan, det hænger sammen.

Alarmklokkerne burde ringe, hvis en finans-influencer har en køreklar plan til, hvordan du kan blive rig på nul komma fem.

De promoverer ekstremer og absolutter:

Privatøkonomi er ikke sort/hvidt. Hvis din yndlings-infleuncer får det til at lyde sådan, skal du scrolle hurtigt videre.

Der er intet, der altid er godt eller dårligt, lyder rådet.

Samme løsning til alle problemer:

Mange influencers på TikTok slår en livsforsikring stort op. Hvis man tror på det, de siger, skulle en livsforsikring være løsningen på samtlige problemer, man kan have med sin privatøkonomi.

Men sådan hænger det ikke sammen ifølge Brian Walsh.

»Det er højst usandsynligt, at en ting vil løse hvert et problem, du nogensinde har haft i dine personlige finanser,« siger han.