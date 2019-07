Norske mænd betaler titusindvis af kroner for at få opereret deres bryster mindre.

Et stigende antal personer i Norge døjer med gener som følge af store bryster og får dem opereret mindre.

Udviklingen er særligt opsigtsvækkende blandt mænd, lyder det fra en række private klinikker.

Det offentlige sundhedsvæsen ligger ikke inde med fuldstændige tal over omfanget. Mænd kan få foretaget en brystreducerende operation på 23 behandlingssteder, men kun seks af dem har tal på antallet af mænd, der har været under kniven. Der var sidste år tale om 79 personer.

Ventetiden er dog et år eller længere flere af stederne, og derfor søger mange mod det private.

Hos den store private aktør Aleris steg antallet af brystreducerende operationer 32 procent fra 2016 til 2017 og 64 procent fra 2017 til 2018.

Samlet set udførte kirurgerne hos Aleris sidste år omkring 350 brystreduktioner. En tredjedel af patienterne var mænd, der kæmper med såkaldte mandebryster.

En anden stor aktør, Cosmo Clinic, oplever også en stigning.

- For Cosmo Clinic har der været en generel stigning på ti procent i antallet af brystreduktioner fra første halvår i fjor sammenlignet med første halvår i år, men for mænd har stigningen været 80 procent i denne periode, siger overlæge Thomas Berg.

I det private sundhedssystem betaler nordmænd titusindvis af kroner for indgrebet.

Overlæge Thomas Berg har flere bud på, hvorfor mænd får opereret deres bryster.

Plastikkirurgi er generelt blevet mere accepteret. Der er større fokus på udseende. Og så er der en større viden om muligheden for at få foretaget et indgreb, og at operationen kan gennemføres uden store, synlige ar.

Mange af de mandlige patienter er personer, der har gennemgået et stort vægttab og har et overskud af hud i brystregionen. Efter vægttab kan mænd også være plaget af gynækomasti, der er en forstørrelse af kirtelvævet i brystet.

- Ved store vægttab kan mænd få store, nærmest kvindelignende bryster og store mængder løs hud i brystregionen og om mod ryggen. Tilstanden er for mange generende og kan desuden give fysiske skavanker og skadet hud, forklarer Tine Sælensminde Wingsternes, plastikkirurg hos Aleris.

Kvinder er dog fortsat den største patientgruppe, når det gælder brystreduktioner i Norge. Hvert år får omkring 2000 kvinder opereret brysterne mindre.

