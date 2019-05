Alle aktive medlemmer af gruppen bag bombeangrebene i Sri Lanka er identificeret, siger landets præsident.

25-30 personer, der mistænkes for at have forbindelse til bombeangrebet påskedag i Sri Lanka, er fortsat på fri fod. Det siger landets præsident, Maithripala Sirisena.

Han tilføjer, at han mener, at det er den militante bevægelse Islamisk Stat, der står bag de koordinerede angreb mod hoteller og kirker.

Inden det valg, der efter planen skal finde sted sidst på året, vil Sri Lanka "udrydde terrorisme" og sikre stabilitet. Alle militante bag påskeangrebet vil blive pågrebet, lover præsidenten.

- Valget kan ikke udskydes, derfor vil jeg inden valget sikre stabilitet og udrydde terrorisme, siger Sirisena i et interview med nyhedsbureauet Reuters lørdag.

- Vi har allerede identificeret alle aktive medlemmer af gruppen, og nu er det et spørgsmål om at anholde dem.

Bombeangrebene den 21. april kostede mindst 253 mennesker livet, heriblandt tre danske børn.

/ritzau/Reuters