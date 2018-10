Flere mistænkelige pakker kan være i posten i USA.

- Det er muligt, at flere pakker er blevet sendt eller kan blive sendt, siger William Sweeney, vicedirektør for forbundspolitiet FBI.

Han udtaler sig torsdag aften dansk tid på en pressekonference om de mistænkelige pakker, der er sendt til blandt andre de to tidligere præsidenter Barack Obama og Bill Clinton.

- Det er absolut terrorisme, siger New Yorks borgmester, Bill de Blasio, på samme pressekonference.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, sagde onsdag ved et pressemøde, at han ikke vil blive overrasket, hvis der kommer flere mistænkelige pakker. Cuomo modtog selv en af de mistænkelige pakker, efter at pakker med rørbomber var blevet sendt til Hillary Clintons hjem uden for New York samt til ekspræsident Barack Obama og CNN

