»Bliv i beskyttelsesrummene!«

Sådan lyder den kontante opfordring natten til torsdag samstemmende fra både den ukrainske guvernør Oleg Sinegubov i Kharkiv-regionen og borgmesteren i Kyiv, Vitalij Klytjko.

Det sker i kølvandet på, at der er meldinger om russiske angreb mod områderne.

I et opslag på Telegram skrev Oleg Sinegubov klokken 04.50, at de russiske styrker skal have rettet flere angreb mod byen.

Ifølge Dagbladet skal der i kølvandet på guvernørens besked være kommet flere meldinger om eksplosioner fra området.

Ligeledes skal sirener lyde i flere dele af det krigshærgede land.

I landets hovedstad, Kyiv, melder borgmesteren – Vitalij Klytjko – ligeledes om eksplosioner hen over natten.

»Eksplosioner i byen. Luftforsvaret er i gang. Bliv i beskyttelsesrummene!,« skrev han klokken 04.57 på Telegram.

I flere efterfølgende beskeder har han meldt om beskadigede gasrør, manglende elektricitet, brande og skadede bygninger i flere af hovedstadens distrikter.

»I Darnytsia-distriktet har læger indlagt en 18-årig pige og et 9-årigt barn (pige). De blev bragt fra et hus ved siden af et infrastrukturanlæg, hvor der faldt murbrokker ned,« skriver han klokken 05.36.

»En erhvervsskole blev også beskadiget. Eleverne var i beskyttelsesrum, ingen kom til skade,« skriver han videre.

På Telegram skrev guvernør Oleg Sinegubov klokken 05.18 lokal tid, at Kharkiv blev ramt seks gange. Særligt skal Sloboda-distriktet være blevet ramt.

»Der er skader på den civile infrastruktur, og oplysninger om ofre er ved at blive tjekket. Beredskabstjenester arbejder på de steder, hvor angrebene har fundet sted,« skriver han.

Meldingerne om de russiske angreb kommer samme nat, som det russiske forsvarsministerium ifølge Ritzau melder, at det russiske luftværn har skudt 19 ukrainske droner ned over Sortehavet og Krim-halvøen.

Meldingen lyder desuden på, at tre yderligere droner samtidig er blevet skudt ned andre steder i Rusland.

»Natten fra 20. til 21. september er der blevet opsnappet et forsøg fra Kyiv-regimet på at begå et angreb med dødelige droner mod Rusland,« udtaler forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram.

De tre andre droner er ifølge Rusland blevet skudt ned over regionerne Kursk, Belgorod og Orlov, som ligger i det centrale og sydlige Rusland.

Om dette har medført skader på personer eller bygninger oplyses ikke.

