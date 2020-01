Tre missiler har ramt to køretøjer og dræbt flere personer nær den internationale lufthavn i Iraks hovedstad.

Otte personer er meldt dræbt efter missilangreb nær lufthavn i den irakiske hovedstad, Bagdad.

Det oplyser irakiske sikkerhedskilder ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Tre raketter har ramt den internationale lufthavn i Bagdad, skriver Iraks militær i en meddelelse.

To køretøjer eksploderede i forbindelse med missilangrebet, lyder det videre.

Fem af de dræbte er medlemmer af irakiske paramilitære grupper. Det oplyser paramilitære kilder til nyhedsbureauet Reuters.

Derudover lyder det, at to "vigtige gæster" også er blandt de dræbte.

Ifølge lokale medier er en højtstående embedsmand i Iraks magtfulde paramilitære gruppe Hashd Shaabi, der er støttet af Iran, blandt de dræbte.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Der skal ifølge den lokale tv-station Al Arabiya være tale om Mohammed al-Jaberi, der talsperson for Hashd Shaabi. Det er dog ikke officielt bekræftet.

Den shiamuslimske organisation skriver på Facebook, at talsmanden er blevet dræbt i det, som organisationen kalder "en kujonagtig amerikansk bombning".

Der er endnu ingen, der har taget ansvaret for angrebet.

Tilhængere af iranskstøttede paramilitære grupper stormede tirsdag USA's ambassade i Bagdad.

Fredag blev en irakisk militærbase angrebet, hvilket USA mistænker den iranskstøttede organisation Kataib Hizbollah for at stå bag. Her blev en amerikansk statsborger dræbt.

USA svarede igen i weekenden ved at angribe flere mål tilhørende gruppen. 25 militante blev dræbt, og 51 andre blev såret i angreb søndag.

Spændingerne mellem USA og Iran er tiltaget, efter at USA genindførte økonomiske sanktioner mod Iran.

Parterne har beskyldt hinanden for at stå bag angreb på militærdepoter, militærbaser og olieinstallationer.

/ritzau/