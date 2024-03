Både Sverige, Finland, Tyskland, Spanien og Litauen har indkaldt de russiske ambassadører til landene.

Sverige, Finland og Norge har indkaldt Ruslands ambassadører til de to lande i kølvandet på Aleksej Navalnyjs død.

Det skriver nyhedsbureauet dpa og nyhedsbureauet AFP.

Aleksej Navalnyj var Ruslands oppositionsleder. Han døde ifølge det russiske fængselsvæsen fredag i en fangelejr.

Finland har indkaldt ambassadøren "for at understrege, at Rusland er ansvarlig (for Navalnyjs død, red.) og for at kræve en komplet og gennemsigtig undersøgelse". Det skriver det finske udenrigsministerium på X.

Finland og Rusland deler en 1300 kilometer lang grænse, mens der er en grænse på 195 kilometer mellem Norge og Rusland.

I Sverige opfordrer udenrigsminister Tobias Billström EU til at overveje flere sanktioner mod Rusland.

- EU må handle mod politisk undertrykkelse i Rusland. Det er særligt vigtigt, på baggrund af at Aleksej Navalnyj døde i russisk fangenskab 16. februar, siger han ifølge det svenske medie SVT.

Også Tyskland, Litauen, Frankrig, Holland og Spanien har indkaldt de russiske ambassadører til landene. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ritzau forsøger at få svar fra Udenrigsministeriet på, om den danske regering vil gøre noget lignende.

Fredag sagde den spanske udenrigsminister, José Manuel Albares, at Spanien "kræver omstændighederne omkring dødsfaldet klarlagt".

Samme aften indkaldte briterne diplomater fra den russiske ambassade.

Efter Navalnyjs død har der været udtalelser fra både USA og Europa, der peger på det russiske styre som de ansvarlige.

Allerede få timer efter at den russiske oppositionspolitikers død fredag blev offentligt kendt, sagde USA's præsident, Joe Biden:

- Vi ved ikke, hvad der præcis er sket, men der er ingen tvivl om, at hans død skyldes Putin og hans bøller.

Dmitrij Peskov, der er Putins talsmand, sagde tidligere mandag, at udtalelserne fra Vesten er "vulgære".

Det er endnu ikke fastlagt, præcis hvorfor Navalnyj døde.

Ifølge hans stab tilbageholdes liget i fjorten dage. Der skal foretages "en eller anden form for kemisk undersøgelse", meddeler hans talskvinde Kira Jarmysj på X.

Aleksej Navalnyj var den mest fremtrædende politiker i den russiske opposition.

Han afsonede flere årelange fængselsstraffe. Senest blev han i 2023 idømt 19 års fængsel for blandt andet ekstremisme.

Hans støtter anser dommene for at være politisk motiverede.

/ritzau/