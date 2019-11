»Vi er rejsende, og vi har brug for penge til at fortsætte vores rejse.«

Sådan har en mand skrevet på et stykke pap og sat sig på gaden i Seoul. Han er en af de såkaldte begpackers, som er blevet et voksende problem i udlandet.

Turister - eller rygsækrejsende - der løber tør for penge under deres rejse og tigger om penge for at fortsætte den.

»Vi har set mange tilfælde med problematiske turister, senest flest australiere, briter eller russere, der udgiver sig for at være tiggere,« siger Setyo Budiwardoyo, der er politibetjent på Bali til Post Magazine.

A #begpacker at Victoria Peak today. Considering the lack of tourists up there today, I don't think he'll get very far with his travels. pic.twitter.com/U94lTT6PYS — Anth (@AnthHoKo) August 19, 2019

Mange af dem påstår, at de er blevet bestjålet og derfor har brug for økonomisk hjælp. Problemet er bare, at det ofte viser sig at være svindel.

Det har fået flere af de lande, hvor det særligt er et problem, til at handle.

På Bali bliver man sendt hjem, hvis man bliver taget i at tigge på gaden, og tilbage i 2017 indførte Thailand, at det kræver 4.500 kroner på kontoen, at få et visum til landet.

»Udenlandske turister, der løber tør for penge eller lader som om, de er tiggere. Dem vil vi sende til deres respektive ambassade,« siger politibetjent Setyo Budiwardoyo om tiggende turister på den indonesiske ø.

Vis dette opslag på Instagram #Begpackers... Seriously!?!?!? Et opslag delt af almaquijano (@amquijano) den 17. Okt, 2019 kl. 9.08 PDT

Det er altså specielt i Asien, at de tiggende turister er et problem.

Også på sociale medier breder bevågenheden om problemet sig.

Under hashtagget #begpacker deler folk billede af turister, der blandt andet uddeler kram for at få en donation til deres rejse.

Her giver flere udtryk for, at de er godt trætte af tiggeriet fra de jordomrejsende.