40 læger og sygeplejersker er angiveligt blevet fyret for at behandle regeringskritiske demonstranter.

Managua. Flere læger er blevet fyret i Nicaragua, angiveligt fordi de har behandlet demonstranter, der kræver præsidentens afgang.

Ifølge avisen La Prensa har sundhedsministeriet i landet fyret 40 læger og sygeplejersker fra et hospital i byen Jinotepe i den sydlige del af landet.

Fyringerne er ifølge avisen sket af politiske årsager, og arbejdsgiveren nægter angiveligt at betale de fyrede læger og sygeplejersker løn for juli.

La Prensa skriver videre, at der er meldinger om lignende fyringer i det sydlige Nicaragua.

En børnelæge fortæller til netmediet Confidencial, at hun ikke kan udelukke, at hun er blevet fyret af politiske årsager, efter at hun offentliggjorde en erklæring i sympati med de, der protesterer mod præsident Daniel Ortega.

I sidste uge var der rapporter om, at sundhedsministeriet havde fyret omkring 20 læger fra hospitalet Oscar Danilo Rosales i den vestlige by Leon.

Nyhedsbureauet AP har fået adgang til en række afskedsbreve underskrevet af direktøren på hospitalet. I afskedsbrevene er der ikke angivet nogen grund til opsigelserne.

Samtidig har der i ugevis været klager over, at demonstranter, der er imod regeringen, bliver afvist fra offentlige sygehuse.

Men præsident Daniel Ortega og hans regering afviser, at der er blevet udstedt en ordre om at afvise demonstranter.

Demonstrationerne i landet brød i første omgang ud, da præsident Ortega i midten af april indførte beskæringer af pensionen og sociale ydelser.

Menneskerettighedsgrupper anslår, at 448 mennesker er blevet dræbt i protesterne og 2000 andre såret. Regeringen derimod siger, at få er blevet dræbt.

