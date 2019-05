Dødstallet fortsætter med at stige på verdens højeste bjerg, Mount Everest, hvor i alt ti personer har mistet livet på lidt over en uge.

En britisk og en irsk bjergbestiger er lørdag bekræftet omkommet af ekspeditionsarrangører og myndighederne.

Fredag blev yderligere en irers død bekræftet.

Den britiske klatrer nåede Everests top, men døde blot 150 meter fra toppen på vej ned ad bjerget, oplyser Murari Sharma fra Everest Parivar Expedition.

De ti dødsfald den seneste uges tid er dobbelt så mange som i hele 2018.

Der har den seneste tid været flere meldinger om, at det 8848 meter høje bjerg er overfyldt. Det har blandt andet skabt køer nær toppen.

Et billede taget af bjergbestigeren Nirmal Purja viser en tætpakket række af klatrere, der venter på at få lov til at nå Everests top. Billedet har vakt opsigt verden over i takt med det stigende dødstal, skriver BBC.

Natten til torsdag lykkedes det for den danske bjergbestiger Rasmus Kragh at bestige Mount Everest uden brug af medbragt ilt.

Billedet her er taget af bjergbestigeren Nirmal Purja og viser den tætpakkede kø nær Mount Everests top. Handout/Ritzau Scanpix Vis mere Billedet her er taget af bjergbestigeren Nirmal Purja og viser den tætpakkede kø nær Mount Everests top. Handout/Ritzau Scanpix

Han er den første dansker nogensinde til at lykkes med den bedrift.