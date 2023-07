Der er sket et voldsomt jordskred i Norge søndag aften. Efterfølgende er der sket flere mindre jordskred.

Jordskreddene er sket i Vistdalen tæt på byen Molde.

Indtil videre er der meldinger om to lettere tilskadekomne, men redningsmandskabet har ikke det fulde overblik endnu.

Kriseberedskabet er indkaldt, og det lokale politi har via et nødvarsel bedt folk om at blive væk fra området, da der er risiko for flere jordskred, skriver Dagbladet.

Ti personer er indtil videre evakueret fra området.

Nogle af dem, som befandt sig i områder mellem skredene, er blevet evakueret med helikopter.

NRK har talt med ejeren af et af de huse, der er blevet ramt af jordskreddene.

»Det er et fritidshus. Vi rejste derfra i fredags. Derfor er vi heldigvis alle i sikkerhed i Oslo, siger Arild Magnus Meland, der kalder det sekundært, om der er sket materiel skade på huset.

Han fortæller til NRK, at de var tre familier i huset i fredags, og at de nu er meget lettede over, at jordskredene ikke skete, mens de var der.

»Børnene legede lige der, hvor skredet skete for nogle få dage siden,« siger den lettede husejer.

