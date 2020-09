Flere af de personer, som for nyligt deltog i en bunkerfest i Oslo, er fortsat indlagt på sygehuset.

»Vi har patienter, som fortsat er indlagt, og som har komplikationer i form af hjerneskader.«

Sådan siger Dag Jacobsen, afdelingsleder på akutafdelingen på Oslo Universitetssygehus til NRK.

Under den såkaldte 'bunkerfest', som fandt sted i Oslo den 29. august, og hvor op mod 200 personer deltog natten til søndag den 29. august, fik flere af de fremmødte kulilteforgiftning.

Hvad der har forårsaget kulilteforgiftningen, har indtil nu ikke været kendt. Af en pressemeddelelse fra Oslo Universitetssygehus fremgår det dog, at det var den dieselgeneratorer, der blev brugt til at producere strøm under festen, der var synderen.

Få dage efter festen kom det frem, at de tilskadekomne festdeltagere var uden for livsfare - en melding som sygehuset frygter, lægger en dæmper på, hvor alvorligt situation der rent faktisk er tale om.

»Af hensyn til tavshedspligten har Oslo Universitetshospital, hvor alle de alvorligste tilfælde bliver behandlet, været restriktive med yderligere information om patienterne,« skriver hospitalet i en pressemeddelelse og tilføjer:

Festen fandt sted i denne bunker i Oslo. Foto: Jil Yngland

»I samråd med de pårørende til de patienter, som fortsat er indlagt, og som ikke kan redegøre for sig selv, ønsker sygehuset alligevel at komme med lidt yderligere information om alvorligheden af deres tilstand.«

»Begrundelsen for dette er at forsøge at hindre, at lignende arrangementer finder sted, fordi folk tror, at dette 'ikke er så farligt alligevel',« skriver Oslo Universitetshospital i pressemeddelelsen, hvorefter de giver en detaljeret beskrivelse af, hvilke alvorlige konsekvenser kulilteforgiftning kan få.

Sygehuset vil ikke oplyse, hvor mange der fortsat er indlagt, men bekræfter, at det drejer sig om flere patienter, som modtager både almindelig og intensiv behandling.

I alt 27 personer blev efter festen bragt til sygehuset med kulilteforgiftning.