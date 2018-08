Rejseselskabet Thomas Cook har fredag evakueret 301 gæster fra et hotel i Egypten efter to dødsfald på stedet.

Det er et ægtepar fra Storbritannien - 69-årige John Cooper og hans kone Susan på 63 - som er fundet døde på hotellet. Dødsfaldene skete med blot få timers mellemrum, og skyldtes ifølge lokale myndigheder hjertesvigt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Thomas Cook, der på det danske marked driver Spies, valgte efterfølgende at evakuere alle 301 gæster på Steigenberger Aqua Magic Hotel i Hurghada.

Det skyldes ifølge en udtalelse fra selskabet, at man har modtaget flere henvendelser om sygdom blandt gæster på stedet. Selskabet uddyber dog ikke hvilke sygdomme, der er tale om.

Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

»Sikkerhed er altd en førsteprioritet for os, så derfor har vi valgt at evakuere alle vores gæster fra hotellet for at være på den sikre side,« hedder det i udtalelsen.

Mens manden døde af et kredsløbskollaps på hotellet, omkom kvinden på hospitalet efter at have mistet bevidstheden. Dødsfaldene virker ikke mistænkelige, hedder det af en udtalelse fra guvernøren i Al-Bahr al-Ahmar-provinsen.

Parrets datter, Kelly Ormerod, var også på hotellet med sine tre børn.

»Mor og far var raske og sunde. De havde ikke kendte helbredsproblemer. Vi har ingen dødsårsag, men et obduktion er på vej. Far kom aldrig på hospitalet, men døde foran mig. Jeg tog med min mor på hospitalet, hvor hun sov ind,« siger hun til den britiske lokalradio 2BR.

Egyptens turistindustri er ved at komme sig efter nedgangen for seks år siden. Foto: MOHAMED EL-SHAHED/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Egyptens turistindustri er ved at komme sig efter nedgangen for seks år siden. Foto: MOHAMED EL-SHAHED/AFP/RITZAU SCANPIX

Gæsterne er blevet tilbudt et andet hotel i området eller en hjemrejse fredag.

Der er ingen danske gæster i området, oplyser Spies og Apollo til B.T. Spies sender slet ikke gæster til Steigenberger Aqua Magic Hotel, mens Apollo kun har det med i sit vinterprogram. Det er ifølge kommunikationschef Glenn Bisgaard ganske populært.

»Vi er opmærksomme på situationen, og vi følger den selvføglelig nøje,« siger han.

Hændelsen kommer efter at den egyptiske turistindustri er ved at komme tilbage til fordums styrke. I første kvartal 2018 steg omsætningen med hele 83 procentpoint til knap 14,2 milliarder kroner.

Foto: MOHAMED EL-SHAHED Vis mere Foto: MOHAMED EL-SHAHED

Det er netop hoteller ud til Det Røde Hav i områder som Hurghada og Sharm el-Sheikh, der er blandt de mest populære blandt europæere og andre feriegæster.