Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvorfor ringede hun ikke til politiet?

Det er et spørgsmål, flere har undret sig over, siden det i sidste uge kom frem, at en ung kvinde angivelig havde gjort sig en række uhyggelige observationer den nat, fire unge universitets-studerende blev dræbt i det hus, hun selv boede i.

Nu har faderen til et af ofrene i den tragiske sag taget datterens bofælle i forsvar.

Det skriver det lokale amerikanske medie WFMZ.

De fire studerende Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle blev alle dræbt 13. november i et hus nær deres universitet i byen Moscow i Idaho. Vis mere De fire studerende Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle blev alle dræbt 13. november i et hus nær deres universitet i byen Moscow i Idaho.

I sidste uge blev der løftet for lidt af det slør, der har omgærdet den skræmmende og brutale drabssag, hvor fire studerende – Kaylee Goncalves, Madison Mogen og Xana Kernodle og sidstnævntes kæreste, Ethan Chapin – blev dræbt i et hus i byen Moscow 13. november.

Det skete, da der blev frigivet et retsdokument fra sagen.

Af den fremgik det ifølge CNN, at en af de to værelseskammerater – der boede i huset sammen med de tre dræbte kvinder – har fortalt, at hun den nat, hvor drabene fandt sted, først havde 'hørt gråd' i huset.

Derefter hørte hun efter sigende en mandlig stemme, der sagde:

»Det er o.k., jeg skal nok hjælpe dig.«

Da kvinden, der i retsdokumentet omtales som D.M., kiggede ud fra sit værelse i huset, har hun til sagens efterforskere fortalt, at hun så en 'skikkelse klædt i sort tøj og en maske, der dækkede personens mund og næse' – og skikkelsen gik hen mod hende.

»Manden gik forbi D.M., mens hun stod i en 'fastfrosset af chok-fase',« fremgår det af dokumentet.

Den sortklædte skikkelse gik derefter hen mod en glasskydedør ved husets bagside, og værelseskammeraten låste sig inde på sit værelse.

Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility Vis mere Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility

Siden er det kommet frem, at Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle og Ethan Chapin, som havde overnattet hos sin kæreste, den nat var blevet knivdræbt i huset.

Først senere på dagen – op ad formiddagen – blev der ringet til politiet.

Efter retsdokumentet blev offentliggjort, har flere på særligt de sociale medier undret sig over, at den kvindelige bofælle ikke ringede til politiet umiddelbart efter – eller hvorfor deres anden bofælle heller ikke reagerede noget før.

Til WFMZ fortæller faderen til Kaylee – Steven Goncalves – at han forstår, hvorfor værelseskammeraten ikke ringede med det samme.

Årsagen til det er, at forfærdelige situationer sjældent udspiller sig på en måde, som offentligheden forstår, forklarer han:

»Jeg ved, at hun var som forstenet, og jeg tror, at folk reagerer lidt forskelligt,« siger Steven Goncalves og tilføjer:

»Jeg tror, hun bare var bange, meget bange. Og, du ved, det er ikke ligesom Hollywood, hvor alle opfører sig, som folk tror, at de ville.«

Syv uger efter de forfærdelige drab blev begået, kunne politiet endelig anholde en formodet gerningsmand: den 28-årige Bryan Christopher Kohberger, der til daglig studerer kriminologi.

Han har nægtet sig skyldig.