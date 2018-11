4,9 millioner i Texas har stemt forud for tirsdagens midtvejsvalg. I 2014 stemte 4,7 millioner i alt i staten.

Næsten 4,9 millioner vælgere har allerede stemt i Texas forud for midtvejsvalget på tirsdag. Det er flere end de 4,7 millioner vælgere i delstaten, som samlet set stemte ved midtvejsvalget i USA i 2014.

Det overraskende tal, som blev offentliggjort af delstatsmyndighederne lørdag, gælder de 30 største amter i Texas. Selv om delstaten har hele 254 amter, er de 30 største hjemsted for næsten 80 procent af delstatens 28 millioner indbyggere.

Fredag var sidste dag, hvor det var muligt at stemme på forhånd inden tirsdagens valg. 540.000 mennesker i Texas indgav deres stemme fredag.

Senatsvalget i delstaten har fået stor opmærksomhed, og både den etablerede republikaner Ted Cruz og demokraten Beto O'Rourke, som er en stigende stjerne i partiet, har udtalt, at et stort vælgerfremmøde vil gavne dem.

Ted Cruz håber at vinde en anden periode i Senatet, mens det er første gang, at 46-årige Beto O'Rourke, der via karismatiske taler er blevet et nationalt fænomen, stiller op.

O'Rourke forsøger at blive den første demokrat til at vinde et senatsvalg i Texas siden 1994.

Han har dog dårlige odds mod Ted Cruz, som ifølge de seneste meningsmålinger står til genvalg.

Kongresmand og tidligere punkrocker Beto O'Rourke var stor set ukendt uden for sin hjemby, El Paso, inden han stillede op mod Cruz.

Hans tværpolitiske optimisme og mål om at besøge alle 254 amter i Texas - selv de allermest republikanske, som blev opgivet af demokraterne for årtier siden - har gjort, at hans navn er kommet på alles læber.

Det har samtidig sat gang i spekulationer om, hvorvidt Beto O'Rourke kunne finde på at stille op til præsidentvalget i 2020.

/ritzau/AP