En militær chef for Hamas er en af flere ledere i den palæstinensiske gruppe, der er dræbt i israelske angreb.

Hamas bekræfter, at flere af dens ledere er blevet dræbt i israelske luftangreb.

Blandt dem er den palæstinensiske bevægelses militære chef i Gaza City, Bassem Issa.

Israels militær oplyser, at 16 medlemmer af Hamas er dræbt i luftangreb onsdag.

Fire af Hamas' ledere er blandt de dræbte, oplyser den israelske sikkerhedstjeneste Shin Bet, der ikke har sat navne på.

Ifølge Gazas sundhedsministerium er mindst 53 mennesker dræbt, siden volden blev markant optrappet mandag. Blandt dem er flere børn.

På israelsk side er en soldat blevet dræbt af en raket fra Gaza mandag morgen. Det skriver Israels militær på Twitter.

Flere steder i Israel lyder sirenerne onsdag som advarsel om, at der er affyret raketter fra Gaza mod Israel.

I Israel er seks mennesker dræbt, siger lægekilder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er uklart, om den dræbte soldat er talt med i den opgørelse.

FN's Sikkerhedsråd mødes onsdag eftermiddag til et hasteindkaldt møde for at drøfte udviklingen.

/ritzau/