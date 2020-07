Fredag blev det igen muligt for nordmændene at besøge en række svenske regioner uden efterfølgende at skulle i karantæne, og det har for alvor fået folk op af stolene.

Et af stederne er Värmland, der grænser op til Norge, hvor det norske Børsen har mødt Kjell Engen. Han er taget over grænsen for at købe øl.

»Det er meget billigere her. Der er ingen tvivl om det,« siger han.

Og han var bestemt ikke den eneste, der havde savnet den billige alkohol. Flere steder nær grænsen har der været lange køer foran Systembolaget, hvor man i Sverige kan købe øl, vin og spiritus.

Her står folk i kø til Systembolaget

Der bliver også købt rigeligt med tobak, snus, bacon og kødprodukter fortæller Tommy Johansson, der er butikschef i MaxiMat, til Børsen.

Han fortæller også, at han har måttet ringe ekstra ansatte ind, da man har været bekymret for, hvorvidt regler om afstand og afspritning ville blive overholdt.

Men han er da også glad, eftersom der er gode penge at tjene på grænsehandlen.

Der er nu åbent i hele syv svenske regioner for nordmændene.

Disse nordmænd overnattede tilmed på p-pladsen.