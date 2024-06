Brooklyn Museum i New York oplyser, at flere kunstværker er blevet beskadiget, efter demonstranter trang ind.

Propalæstinensiske demonstranter har fredag aften amerikansk tid besat dele af Brooklyn Museum i New York.

Demonstranterne hang blandt andet et banner op ved hovedindgangen, og de fyldte det meste af pladsen i museets forhal. Nogle af dem endte også i fysiske sammenstød med politiet på stedet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som har talt med vidner, der var til stede.

Museet, der ligger i bydelen Brooklyn, lukkede en time før tid på grund af optøjerne.

En talsperson for politiet i New York oplyser, at der blev foretaget flere anholdelser, men at det vil tage flere timer, før det har det præcise antal.

En af de anholdte var ifølge Reuters en mand, som forinden anholdelsen havde spraymalet en skulptur uden for museet.

Sammenstødene mellem demonstranter og politi fandt både sted indenfor og uden for museets bygning.

- Både eksisterende og nyligt installerede kunstværker blev beskadiget, oplyser en talsperson for museet i en e-mail.

- Demonstranterne kom ind i bygningen og vores sikkerhedsvagter blev fysisk og verbalt chikaneret.

Alle besøgende blev derfor bedt om roligt at forlade museet.

- Ud af bekymring for bygningen, vores samlinger og vores ansatte, blev der truffet en beslutning om at lukke en time tidligere.

Vidner melder til Reuters, at der var hundredvis af demonstranter på Brooklyns gader, da nogle af dem besluttede sig for at trænge ind på museet.

Sikkerhedsvagter forsøgte at stoppe dem, men for nogle lykkedes det alligevel.

På banneret, der blev hængt op ved hovedindgangen, stod der "Befri Palæstina, skil jer af med investeringer i folkedrab".

En propalæstinensisk organisation med navnet "Within our lifetime", hvilket på dansk kan oversættes til "Inden for vores livstid", havde opfordret demonstranter til at "oversvømme Brooklyn Museum for Gaza".

Organisationen siger, at aktivister besatte museet for at tvinge det til at fremlægge alle investeringer med forbindelse til Israel og til at afhænde sådanne investeringer.

Det fremgår ikke, om demonstranterne opfordres til lørdag at gentage hændelsen.

Der er forskellige steder i USA den seneste tid blevet afholdt en lang række demonstrationer mod krigen i Gazastriben - særligt på universiteter.

/ritzau/