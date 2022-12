Lyt til artiklen

»Det er det mest forfærdelige, jeg har set i hele min karriere.«

Flere personer frygtes at have mistet livet, efter et skyderi fandt sted i en lejlighedsbygning søndag aften i en forstad til den canadiske storby Toronto.

Det skriver CNN.

Mindst fem personer menes at have mistet livet i den forbindelse.

Til CNN fortæller Laura Nicolle fra York Regional Police, at den mistænkte i sagen omkom i forbindelse med en 'interaktion' med politiet.

De nærmere omstændigheder er endnu ikke meldt ud.

Det var søndag aften, at politiet modtog en anmeldelse om skud i forstaden Vaughan. Ifølge Laura Nicolle var hændelsen 'den mest forfærdelige, jeg har set i hele min karriere'.

Politiet har endnu ikke meldt noget ud om, hvad der førte til skyderiet, og der er heller ikke meldt noget ud om et muligt motiv.

Myndighederne er endnu ved at gennemgå bygningen for at finde ofre:

»Det lyder til, at mere end én lejlighed blev berørt,« fortalte Nicolle under en pressekonference om sagen.