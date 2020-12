Tre betjente er skudt og dræbt i Frankrig efter at være rykket ud til en episode om vold i hjemmet.

Tre politibetjente er blevet skudt og dræbt i det centrale Frankrig. En fjerde er såret. Betjentene var rykket ud til et alarmopkald om vold i hjemmet natten til onsdag. Specialstyrker er onsdag morgen i området.

Det oplyser myndighederne ifølge det franske nyhedsbureau AFP samt mediet BFMTV.

Frankrigs indenrigsministerium bekræfter, at tre betjente er blevet dræbt af skud onsdag i regionen Puy-de-Dôme.

De tre betjente var henholdsvis 21, 37 og 45 år, oplyser ministeriet i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

General Laurent Bitouzet fra de franske politistyrker siger til BFMTV, at den formodede gerningsmand bag skyderiet lidt før klokken 8 onsdag morgen fortsat er på flugt.

Ifølge BFMTV blev betjente mødt af skud kort efter midnat, da de ankom til en lille landsby i regionen Puy-de-Dôme.

Her havde en kvinde søgt tilflugt fra en 48-årig mand på taget af en bygning.

Manden - der beskrives om psykisk syg og kendt af politiet - åbnede ild mod de ankomne betjente og ramte flere.

Herefter satte han ild i huset, hvorefter han igen skød mod betjentene. Kvinden er reddet ned fra huset og er i sikkerhed.

Den 48-årige er onsdag morgen ikke anholdt, og de franske specialstyrker GIGN - Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale - er på stedet.

Episoden udspiller sig sydøst for byen Clermont-Ferrand omkring 180 kilometer vest for Lyon.

Borgmesteren i den lille by, François Chautard, siger til BFMTV, at huset er komplet nedbrændt. Og at myndighederne nu er i gang med at undersøge, om gerningsmanden er i ruinerne eller er undsluppet.

