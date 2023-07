Kraftig regn har først til massive oversvømmelser og jordskred i Sydkorea.

På bare to til tre minutter blev en vejtunnel, der er 685 meter lang, oversvømmet, og 13 er nu erklæret døde, efter at have været fanget i deres køretøjer.

Det skriver The Guardian.

900 redningsfolk og dykkere gennemsøger fortsat tunnelen, der i weekenden var fyldt med fire-fem meter vand.

900 redningsfolk er sat ind for at gennemsøge den oversvømmelse tunnel. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

I alt er 40 døde som følge af det kraftige vejr, der i øjeblikket hærger Sydkorea. De massive ødelæggelser har fået landets præsident, Yoon Suk Yeol, til at opfordre til handling i klimakrisen.

»Den her slags ekstreme vejrbegivenheder vil blive almindelige. Vi må acceptere, at klimaforandringerne sker og håndtere dem,« fortalte han.

Han opfordrer derfor til »ekstraordinær beslutsomhed« for at forbedre landets beredskab og reaktionsforanstaltninger.

Det sker efter, at flere beboere og familier til ofrene har rettet skarp kritik mod de lokale myndigheder for ikke at have lukket tunnelen i forbindelse med den voldsomme regn og stigende vandstand fra floden.

En beboer påpeger, at de blev advaret om den kraftige regn for en uge siden, og at det derfor ikke giver mening, at myndighederne ikke på forhånd har forsøgt at forhindre katastrofen.

Den kraftige regn tog til torsdag i de centrale og sydlige regioner i Sydkorea. Siden er 10.000 folk blevet evakueret. 139 hjem er beskadiget og 146 veje er skyllet væk.