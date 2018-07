Antallet af syge skandinavere på hotellet White Lagoon Beach i Bulgarien er steget til 38. Det skriver norsk TV2.

Det populære Ving-resort har de seneste dage været ramt af, at et stigende antal gæster har fået et alvorligt maveonde efter at have opholdt sig på hotellet.

En pressemedarbejder i Ving fortæller, at de syge patienter er blevet undersøgt og det står klart, at de er ramt af norovirus.

B.T. har været i kontakt med flere gæster på hotellet, som fortæller at området, som White Lagoon Beach ligger i, fredag aften blev ramt af et kraftigt uvejr. Det hårde vejr skabte store problemer på hotellet og gæsterne fortæller, at det flød over med kloakvand i restauranten.

»Den anden dag kom der et stort regnskyld. Det dryppede ned gennem taget, så der lå store søer i restauranten, hvor buffeten stod. Personalet skubbede det beskidte vand ud i det udendørs spiseområde, så vi sad og spiste i en flod af kloakvand,« fortalte gæst Annette Rasmussen til B.T. torsdag.

Men udover uvejret, som angiveligt bragte klamme ting med sig, så beretter adskillige norske gæster til norsk TV2 også om særdeles klamme madvaner i køkkenet på hotellet, hvor der ifølge Ving opholder sig 733 gæster. Alle fra Skandinavien.

»Der er bartendere, som rører ved glassene, der hvor man drikker fra, efter at de har rørt sig på næsen,« siger en norsk gæst til norsk TV2.

Gæsterne forklarer også, at de flere gange har fået serveret kød - blandt andet kylling - som ikke har været ordentligt stegt. Ifølge gæsterne var kødet nærmest råt.

De mange sygdomstilfælde har betydet, at der ofte har været ambulancer ved hotellet. En gæst bemærker til norsk TV2, at der er flere ambulancer foran hotellet end der er taxier.

Ving oplyser selv, at siden denne sag startede, har de sørget for at der er blevet taget en række initiativer. Det gælder ekstra rengøring på hotellet, særligt på værelserne, receptionen og restauranten. Maden testes desuden løbende og der er sat ekstra personale ind til at servere mad for børnene, så de ikke tager selv i buffeten.

Ving afviser at stoppe samarbejdet med hotel White Lagoon Beach. Rejseselskabet forklarer, at hotellet er meget populært og at der ud af de 2516 gæster, der har besøgt hotellet i år, er det kun 38, der er blevet syge.