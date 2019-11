1.000 kr.

Så meget koster det, hvis du glemmer dit pas ved grænsekontrollen.

Og noget tyder på, at flere og flere danskere ikke er gode nok til at huske deres pas, hvis de forlader landet, skriver DR.

Siden 2016 er antallet af bøder for manglende pas steget støt, viser tal fra politikredse med overgange til Tyskland.

Politiet har især haft bødeblokken fremme i 2019, hvor der i de første ni måneder af 2019 er givet 588 bøder mod 348 hele sidste år. Det er en stigning på 68 procent.

I 2001 åbnede man ellers op for grænserne på grund af Schengenaftalen, der gav fri passage til en række EU-lande - heriblandt Tyskland.

Men den 4. januar 2016 blev der indført midlertidig grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland.

Vicepolitiinspektør ved Udlændingekontrolafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi Allan Dalager fortæller til DR, at stigningen i antallet af bøder netop kan skyldes en øget tilstedeværelse ved grænserne.



Hvis man rejser ud i Europa, så er passet det eneste dokument, man kan legitimere sig med. Det er derfor ikke nok at have kørekort med, hvis man skal over grænsen.