Hollandsk politi oplyser, at adskillige personer er blevet såret under knivangreb i en handelsgade i Haag.

Adskillige personer er fredag aften blevet såret under et knivangreb i den hollandske by Haag.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Knivstikkeri med adskillige sårede i Grote Markstraat i Haag, lyder det i en meddelelse fra politiet i Haag på Twitter.

Angrebet skulle have fundet sted i et shoppingkvarter i den hollandske storby.

Det hollandske medie NOS skriver, at angrebet fandt sted i stormagasinet Hudsons Bay. Det er dog endnu ubekræftet.

Politiet skriver i en separat besked på Twitter, at man i øjeblikket søger en mand på mellem 45 og 50 år efter knivangrebet.

Han beskrives med et hollandsk udtryk, der ofte bruges om folk med nordafrikansk afstamning, skriver Reuters.

Politiet oplyser i øvrigt, at manden er iført et tørklæde og en grå joggingdragt.

Det er fortsat meget sparsomt med bekræftede oplysninger om angrebet.

Området, hvor angrebet skulle have fundet sted, er fredag aften tæt befolket, da black friday har tiltrukket mange shoppende hollændere.

Både politi og redningsmandskab er tilkaldt til gerningsstedet, oplyser politiet i en meddelelse.

/ritzau/