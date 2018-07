Ifølge øjenvidne trak en mand en kniv frem og begyndte at angribe andre passagerer i en fyldt bus i Lübeck.

Lübeck. Otte mennesker er fredag eftermiddag såret i en voldsepisode i en bus i byen Lübeck i det nordlige Tyskland.

Ifølge regionalavisen Lübecker Nachrichten stak en mand flere mennesker med en kniv.

Politiet oplyser ifølge nyhedsbureauet dpa, at der er otte sårede, men ingen dødsofre.

Den formodede gerningsmand er pågrebet af politiet, der rykkede ud i stort tal. Ifølge Lübecker Nachrichtens oplysninger er den anholdte mand midt i 30'erne og fra Iran.

Et øjenvidne oplyser, at bussen var fuld af passagerer, da en mand pludselig trak et våben op af en taske og begyndte at angribe andre passagerer. Et andet øjenvidne beskriver over for avisen våbnet som en køkkenkniv.

- Et af ofrene havde netop tilbudt sin plads til en ældre dame, da gerningsmanden stak ham i brystet. Det var et blodbad, fortæller et øjenvidne.

Buschaufføren stoppede omgående bussen og åbnede dørene, så de øvrige passagerer kunne flygte, siger det ene af øjenvidnerne til Lübecker Nachrichten.

Chaufføren er også selv blandt de sårede.

Tilfældigvis var en af politiets patruljevogne i nærheden og bemærkede episoden, hvorpå gerningsmanden blev anholdt, fortæller øjenvidnet.

Angrebet fandt sted i bydelen Kücknitz i Lübeck. Politiet har afspærret dele af kvarteret.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om hverken motivet eller gerningsmandens fulde identitet.

Tyskland har i de seneste par år oplevet en række angreb, hvoraf det blodigste var rettet mod et julemarked i Berlin i december 2016.

Her blev 12 mennesker dræbt, da en tunesisk asylansøger pløjede en lastbil ind i en menneskemængde.

/ritzau/