Bygninger er styrtet sammen, efter at Albanien lørdag eftermiddag blev ramt af et kraftigt jordskælv.

Et jordskælv i Albanien har lørdag kvæstet mindst 37 mennesker så alvorligt, at de måtte behandles på hospitalet.

Det meddeler den albanske tv-station RTSH.

Webmediet Shqiptarja.com sætter antallet af kvæstede til 51. Antallet er ikke bekræftet fra officielt hold.

Ifølge albanske medier har en person brækket benet, mens andre er blevet ramt af faldende murbrokker.

Der er ikke umiddelbart meldinger om omkomne.

Jordskælvet, der har en beregnet størrelse på 5,6, har fået flere bygninger til at kollapse i en lille by tæt ved Albaniens hovedstad, Tirana.

Mange steder løb indbyggerne ud af deres huse, da de mærkede de kraftige rystelser.

Flere huse er kollapset i landsbyen Helmes, der ligger omkring ti kilometer fra hovedstaden, lyder de første meldinger fra albanske medier.

I kystbyen Durres, der ligger tæt på jordskælvets epicentrum, er mange ruder knust i husene. En del mure har tydelige revner, skriver albanske medier.

Omkring Tirana er der meldinger om strømafbrydelse på grund af skælvet. Både elektricitet og telefonlinjer er afbrudt.

Det er det kraftigste jordskælv i Albanien i de seneste 30 år, meddeler landets forsvarsministerium.

Det blev fulgt af et efterskælv 11 minutter senere, som Albaniens geologiske institut målte til 5,3.

Rystelserne kunne også mærkes i nabolandene Nordmakedonien og Montenegro, skriver medier i de to lande ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Skælvets epicentrum lå mindre end 40 kilometer fra Tirana i ti kilometers dybde, oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Jordskælvet har fået Albaniens premierminister, Edi Rama, til at udskyde sin planlagte afrejse til New York, hvor et stort klimatopmøde finder sted i den kommende uge.

/ritzau/AFP