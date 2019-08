Tre personer er anholdt efter skyderi i El Paso. Politiet råder folk til at holde sig væk fra butikscenter.

Adskillige personer blevet dræbt under skyderi foran stormagasinet Walmart i byen El Paso i Texas.

Det er byens borgmester, Dee Margo, der bekræfter over for CNN, at flere mennesker er dræbt.

Han siger, at tre mistænkte personer er anholdt.

Der meldes om et antal sårede.

En talsmand for politiet siger til journalister, at der ikke længere bliver skudt.

Politiet oplyser på Twitter, at det har fået flere oplysninger om, at flere personer stod bag skyderiet.

Folk rådes til at holde sig væk fra butikscentret Cielo Vista Mall, hvor der er blevet skudt.

Ifølge politiets talsmand er man i gang med at gennemsøge Walmart, men også andre dele af butikscentret.

/ritzau/