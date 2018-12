Flere end 40 personer er blevet kvæstet i en eksplosion i det nordlige Japan, oplyser politiet ifølge flere internationale medier, heriblandt Japan Times, Washington Post og nyhedsbureauet AP.

Over 40 mennesker blev søndag kvæstet ved en eksplosion i en bar i Sapporo i det nordlige Japan, skriver nyhedsbureauet Kyodo.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om årsagen til eksplosionen, som skulle have fået flere bygninger til at styrte sammen.

Brandfolk arbejder på at slukke en brand på stedet og advarer om, at der er fare for yderligere en eksplosion.

Kyodo skriver, at mindst en person er i kritisk tilstand.

Øjenvidner siger, at de har lugtet gas i området efter eksplosionen, skriver det japanske nyhedsbureau.

Flere vidner har lagt både videoer og billeder af eksplosionen på Twitter.

平岸の爆発音あったとこ燃えはじめたよ! pic.twitter.com/SQfURmAGa2 — sakku (@HighSakku) 16. december 2018

さらに別の画像がありました。#札幌 #爆発 #ガス爆発 pic.twitter.com/8SwyCA1u94 — FUNNY BOY (@16boowy) 16. december 2018

やばいよ!!うちから50m!!家揺れて窓割れたから何かと思ったらガス爆発した!!#札幌市豊平区平岸 pic.twitter.com/37zhfWsI79 — りい太G党F党 (@giants_fighters) 16. december 2018

平岸の居酒屋が爆発したらしい、

怖い、、、!

拾い画 pic.twitter.com/1uChOlOmk1 — かなえしゃん (@ka7e_maaa) 16. december 2018

地下鉄平岸駅の交差点付近の居酒屋が爆発したみたい。店が潰れてた。今は炎が上がってて、さらに爆発の恐れありで近づかないようにと。 pic.twitter.com/6AO2TjUIDU — 寿 (@kot0buk1) 16. december 2018

平岸の居酒屋一軒がなくなってしまった…

周辺の窓ガラスも割れすぎてるし

居酒屋が大炎上してる…

怖すぎます。。。 pic.twitter.com/2SwL9JTs1i — 大塚 優一 (@ootsukayuuichi1) 16. december 2018

札幌の豊平区平岸駅前の飲食店でガス爆発か?



けが人複数いる模様( •́ω•̀ ) pic.twitter.com/V4Z23UbJbN — わし@猫もふ不足 (@washihoshi) 16. december 2018

平岸の居酒屋がガス爆発して火災も起きました。

周辺は封鎖されてます。

平岸駅すぐ近くです。 pic.twitter.com/7zDvRXU1LQ — Yuta Morochi (@yutamorichi) 16. december 2018

/ritzau/Reuters