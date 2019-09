Familien til Dr Ulrich Klopfer gjorde en grufuld opdagelse, da de ryddede op i abortlægens hjem efter hans død.

I hans lejlighed i delstaten Illinois fandt familien nemlig intet mindre end 2.246 fostre - eller dele af fostre.

Den makabre opdagelse har medført, at politiet nu har startet en efterforskning, skriver BBC og CNN.

Dr Ulrich Klopfer døde den 3. september.

Ifølge BBC var Ulrich Klopfer en af de mest benyttede abortlæger i den amerikanske delstat Indiana, hvor han foretog tusindvis af aborter i løbet af flere årtier.

Han havde frem til 2016 tre abortklinikker i Indiana. Klinikkerne lukkede dog, fordi Dr Klopfer mistede sin licens til at praktisere.

Han fik frataget sin licens efter flere overtrædelser. Blandt andet sikrede Klopfer ikke, at der var kvalificeret personale til stede under og efter udførelsen af aborter.

Derudover blev han kritiseret for ikke at have indberettet en abort, som han havde udført på en blot 13 år gammel pige.

Da Ulrich Klopfer blev hørt i sagen udtalte han, at 'ikke havde mistet en eneste patient i de 43 år, han havde udført aborter'.

Han sagde endvidere, at han håbede, han engang kunne genåbne sine klinikker.

Den republikanske politiker Jackie Walorski kalder opdagelsen af de flere end 2.000 fostre for 'ubeskrivelig fæl':

»Han var ansvarlig for tusindvis af aborter i Indiana, og hans uforsigtige håndtering af menneskelige rester er rystende,« siger hun ifølge AP.