Lige så snart alarmen gik, begyndte vi alle bare at løbe udenfor. Lige pludselig kunne man høre tre brag, og så løb jeg bare, så hurtigt jeg kunne til den nærmeste etage, så jeg kunne gemme mig og ringe til min mor.

Sådan beskriver Dakota Shrader, elev i 10. klasse, ifølge CBS News det skoleskyderi, der fredag fandt sted på Santa Fe High School i den amerikanske delstat Texas.

Foto: Michael Ciaglo Foto: Michael Ciaglo

Her skød og dræbte gerningsmanden op mod ti personer, da han trængte ind på skolen og begyndte at skyde omkring sig.

Dertil kommer, at 10 personer er såret. Det oplyser delstatens guvernør, Greg Abbott, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Foto: HARRIS COUNTY SHERIFF OFFICE / H Foto: HARRIS COUNTY SHERIFF OFFICE / H

»Vi troede først, at det var en brandøvelse, indtil vores lærer sagde 'begynd at løbe',« siger en unavngivet elev til den lokale tv-station KTRK ifølge CBS News.

Skoleskyderi i Texas. Foto: Ritzau Scanpix Skoleskyderi i Texas. Foto: Ritzau Scanpix

Den formodede gerningsmand - 17-årige Dimitrios Pagourtzis - er fredag aften dansk tid i politiets varetægt.

»Han havde en sort jakke på, var rimelig lav og havde et oversavet jagtgevær,« siger Damon Rabon, der er elev på skolen, til den amerikanske tv-station CBSN.

Foto: Michael Ciaglo Foto: Michael Ciaglo

Han kiggede ud af døren fra sit klasseværelse, efter han havde hørt flere høje lyde, og fik øje på manden, der skød.

Under gennemsøgningen af skolen og området omkring den har politiet fundet bomber, bekræfter den lokale politichef i Harris county, Ed Gonzalez, på en pressekonference.

»Vi håber, at det værste er overstået, og jeg kan ikke rigtig sige mere end det, da det ville være ren spekulation,« siger skolens viceinspektør Cris Richardson til medier på stedet ifølge CBS News.

Skoleskyderi ved Santa Fe High School, Texas. Foto: STUART VILLANUEVA/The Daily News Skoleskyderi ved Santa Fe High School, Texas. Foto: STUART VILLANUEVA/The Daily News

Ifølge NBC News bar gerningsmanden tre våben. Et haglgevær, et maskingevær og en pistol.

Præsident Donald Trump skriver på Twitter, at han sørger over det 'forfærdelige tab af liv'.

'Vi er med jer i denne tragiske stund, og vi vil være med jer altid,' lyder det fra præsidenten.

