Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg havde lige forladt pauserummet, da manageren kom og låste folk inde, og så begyndte han at skyde.«

Det er grusomme detaljer, en medarbejder i et Walmart-supermarked i den amerikanske delstat Virginia tirsdag aften oplevede på nærmeste hold.

I en Facebook Live, som blandt andre Daily Mail har set, fortæller medarbejderen, hvordan en af butikkens ledere ved 22-tiden lokal tid gik bersærk med et våben og skød omkring sig.

Episoden fandt sted i byen Chesapeake.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

»Desværre mistede vi et par af vores ansatte. Jeg føler med ofrene,« lyder det fra den ansatte.

Medarbejderens oplysninger er ikke officielt bekræftet, men flere lokale og nationale medier omtaler skyderiet. Blandt dem CNN.

Overfor tv-stationen bekræfter informationschef ved Chesapeake Police, Leo Kosinski, at der er tale om flere dødsofre. Hvor mange er endnu ukendt, men Kosinski siger, at det er 'mindre end ti.'

Ifølge flere medier fortæller vidnet, hvordan manageren pludselig flippede ud og skød en kvindelig medarbejder i hovedet, inden han begyndte at skyde efter dem, der var spærret inde i pauserummet.

Fra officielt hold er der ingen oplysninger om gerningsmanden, men tv-stationen 3WTKR skriver, at han er blandt de døde.