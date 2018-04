Følg den dramatiske udvikling i Münster i LIVE-bloggen her på BT.

En 21-årig tysk studerende var et øjeblik bange for, at der var sprunget en bombe, da en desperat menneskemængde løb fra området, hvor det viste sig, at en grå varevogn var kørt ind i en folkemængde.

Tragedien fandt sted lørdag eftermiddag omkring klokken halv fire i Kiepenkerl-området i den nordlige del af byen Münster i Tyskland, og kort før klokken syv lørdag eftermiddag står det klart, at føreren af bilen efterfølgende har skudt sig selv, bekræfter de tyske myndigheder til The Spiegel.

Gerningsmanden er angiveligt identificeret som en 48-årig tysk mand, der havde betydelige psykiske problemer.

Han er ikke tidligere straffet, og der ligger således ikke en decideret terrorhandling til grund for hændelsen. Gerningsmandens bopæl er undersøgt for sprængstoffer, skriver Süddeutsche Zeitung.

Er du i Münster, og ved du noget? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Bild har talt med den 21-årige studerende Lena, der befandt sig i området, da varevognen pløjede tværs over pladsen og dræbte tre og sårede 20 - herunder seks alvorligt.

»Jeg var ude og cykle med nogle venner i området, vi ville til Aasee (en sø i Münster, red.), da der pludselig kommer skrigende mennesker løbende. De skriger: 'Væk væk, der er mennesker, der er blevet kørt ned, det er terror'. Vi løb væk. Vi så ikke meget, men vi var bange for, om en bombe ville eksplodere eller om nogen skød på os,« siger den unge kvinde.

Det danske Udenrigsministeriets Borgerservice har kort før klokken syv lørdag aften ingen oplysninger om eventuelle danskere, der skulle være berørt..

