Mandag aften dansk tid udspillede et gidseldrama sig i den amerikanske by Salem i staten Oregon.

Flere personer har mistet livet, oplyser det lokale politi ifølge CNN, uden dog at komme ind på, hvor mange der er tale om.

Marion County Sheriff's Office rykkede klokken 12.30 lokal tid ud på en henvendelse om en gidselsituation i byen Salem.

Her har en gidselforhandler forsøgt at tale med en gidseltager, men politiet oplyser, at der blev affyret skud.

'Der er flere dræbte i forbindelse med denne hændelse - inklusiv den mistænkte. På dette tidspunkt er der ikke grund til at tro, at der er yderligere fare for lokalsamfundet,' skriver Marion County Sheriff's Office i en pressemedelelse.

Politiet oplyser ikke, hvem der åbnede ild først, skriver lokalmediet Oregon Live.

Ingen betjente blev såret.

Betjenten eller betjentene som affyrede skud under gidseldramaet hjemsendes med løn, mens episoden efterforskes.

Opdateres...