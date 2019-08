Omkring klokken 10 lokal tid begyndte skyderierne i Walmart-butik i shoppingcenteret Cielo Vista Mall i El Paso, Texas, USA, der i hvert fald har kostet 10 liv.

Flere af ligene blev efterfølgende filmet liggende på parkeringspladsen ude foran centret.

I videoen ovenover er i hvert fald tre lig blevet filmet, hvilket viser alvoren.

Politiet bekræfter, at flere er blevet dræbt. Men hvor mange der præcist er blevet dræbt, kan endnu ikke fastslås. Guvernør i Texas, Dan Patrick, fortæller dog til Fox News, at mellem 15 og 20 er ramt af skud.

Bevæbnede politifolk var talstærkt tilstede foran shoppingcentret. Foto: JOEL ANGEL JUAREZ Vis mere Bevæbnede politifolk var talstærkt tilstede foran shoppingcentret. Foto: JOEL ANGEL JUAREZ

Skyderierne begyndte klokken 10 lokal tid - klokken 18 dansk tid. Og først et par timer senere bekræftede politiet i El Paso, at gerningsmanden var blevet pågrebet og ikke længere aktiv.

Politiet kan endnu ikke fortælle noget om gerningsmanden.

Guvernør i Texas, Dan Patrick, oplyser endvidere til Fox News, at politiet på nuværende tidspunkt tilbageholder en 21-årig mand. Det har politiet endnu ikke bekræftet.

På nuværende tidspunkt kan politiet ej heller fortælle noget om et muligt motiv for skyderierne.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

Lørdag aften dansk tid har også USA's præsident, Donald Trump, reageret på lørdagens skyderier.

'Frygteligt skyderi i El Paso. Meldingerne er meget dårlige, mange dræbte,' skriver Donald Trump på Twitter.

Der er oprettet et krisested på den lokale skole, hvor pårørende, mulige pårørende og bekymrede borgere kan søge hen.

Efter skyderierne har shoppingcentret Walmart også været ude med en bekendtgørelse oven på skyderierne.

We're in shock over the tragic events at Cielo Vista Mall in El Paso, where store 2201 & club 6502 are located. We’re praying for the victims, the community & our associates, as well as the first responders. We’re working closely with law enforcement & will update as appropriate. — Walmart (@Walmart) August 3, 2019

'Vi er i chok over de tragiske hændelser i Cielo Vista Mall i El Paso. Vi beder for ofrene, samfundet og vores kollegaer.'

Tidligere bekræftede politiet, at der var meldinger om to gerningsmænd.

Det tror politiet dog ikke længere, selvom de ikke kan udelukke det med sikkerhed.

Politiet i El Paso slår til gengæld fast, at der ikke er tegn for yderligere fare og angreb.