Fem personer har mistet livet under et skyderi på en avis i delstaten Maryland, oplyser politiet ifølge AP.

Annapolis. Mindst fem er blevet dræbt under et skyderi torsdag eftermiddag lokal tid på en avisredaktion i Annapolis i den amerikanske delstat Maryland.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Politiet melder om, at der ud over de mindst fem dræbte er flere "alvorligt sårede".

- Der er - så vidt vi ved - fem dødsfald. Der er flere andre personer, der er alvorligt sårede, siger politichef Bill Kampf til pressen.

Delstatens guvernør, Larry Hogan, melder ligeledes om "flere dødsfald og flere personer på hospitalet".

Lokale medier meldte allerede tidligt om dræbte. Allerede inden det blev bekræftet fra officielt hold, meldte myndighederne, at en person var anholdt i forbindelse med skyderiet.

Der har tidligere været meldingen om, at en person er anholdt i sagen.

En kriminalreporter fra avisen, Phil Davis, har på det sociale medie Twitter skrevet om det, der skete under skyderiet.

- Gerningsmanden skød gennem glasdøren til kontoret og åbnede ild mod flere ansatte.

I et interview med The Capital Gazette's egen netavis siger Davis, at "det var som en krigszone" på avisens kontor.

- Jeg er politireporter. Jeg skriver om de her ting - ikke nødvendigvis i det her omfang, men om skyderier og død - hele tiden.

- Men selv om jeg vil forsøge at beskrive, hvor traumatiserende det er at gemme sig under sit skrivebord, ved man det ikke, før man er der og føler sig hjælpeløs, siger han.

Davis fortalte avisen, at han og andre stadig gemte sig under deres skriveborde, da skyderiet hørte op.

/ritzau/