Forældrene til gerningsmand bag knivstikkeri i Paris er ført til afhøring af politiet, oplyser anonym kilde.

Gerningsmanden bag et knivstik i Paris lørdag aften, hvor mindst en er dræbt, er ifølge en anonym kilde i det franske retsvæsen af russisk afstamning. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Personen er ifølge kilden fra den russiske region Tjetjenien og født i 1997.

Lørdag aften blev en 29-årig mand dræbt og flere såret, efter en gerningsmand trak en kniv og gik til angreb nær Paris' berømte operahus, Palais Ganier.

Gerningsmanden blev kort herefter dræbt af en betjent, der trak sit våben og skød ham.

Islamisk Stat hævder, at det er en af deres sympatisører, der står bag.

Søndag oplyser Reuters anonyme kilde i det franske retsvæsen, at gerningsmandens forældre er blevet hentet af fransk politi med henblik på en afhøring.

Kilden bekræfter også forlydender om, at gerningsmanden før sit angreb råbte Allahu akbar (Gud er den største, red.)

