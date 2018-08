Der er søndag aften dansk tid sket et masseskyderi ved en esportsturnering i Jacksonville i den amerikanske delstat Florida.

På Twitter advarer bekræfter det lokale politi, at flere personer er døde på stedet, og at en formodet gerningsmand også er død. Det er endnu uvist, om der er en anden mistænkt.

'Masseskyderi ved Jacksonville Landing. Hold jer væk fra området. Området er ikke sikkert på nuværende tidspunkt. HOLD JER VÆK', lyder det.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. august 2018

Følg B.T.s livedækning herunder: