Mere end 100 trusler på livet. Billeder af tonsvis af narkotika, der var skjult i blandt andet frugt og i dåser.

Det var blot noget af det, som adskillige politiagenturer har fået adgang til at se som følge af en af de hidtil mest sofistikerede infiltreringer af organiseret kriminalitet.

Det fortæller Jean-Philippe Lecouffe, vicedirektør i Europol, og Calvin Shivers, vicedirektør hos Criminal Investigation Division under FBI, på et pressemøde tirsdag formiddag om det, der bliver kaldt 'Operation Trojan Shield' og 'Operation Ironside'.

Som en del af operationen er adskillige medlemmer af den kriminelle underverden blevet snydt til at kommunikere via en krypteret app kendt som Anom, som FBI i al hemmelighed overvågede og havde kontrollen over.

Appen er siden blevet brugt af kriminelle bander over hele verden til at planlægge drab, hvidvask og import af narkotika – alt sammen mens, at politibetjente fra store dele af verden kunne følge med og læse dem over skulderen.

Siden er 800 personer blevet anholdt, 700 ransagninger er blevet gennemført, og drab er blevet forhindret, fortæller Jean-Philippe Lecouffe.

Af de anholdte blev 70 af dem anholdt mandag i Sverige som en del af operationen. Det menes, at infiltreringen kan have forhindret ti drab i vores naboland:

»De (de kriminelle, red.) troede, de ville være sikre der (på Anom, red.), men internationalt samarbejde viser, at kriminelle ikke er sikre nogensinde,« fortæller Linda Staaf, der er leder af NOA, Nationella Operativa Avdelningen, ifølge Aftonbladet.

Der blev i alt kommunikeret på 44 forskellige sprog på platformen.

»Resultaterne er forbløffende,« fortæller Calvin Shivers.

Til pressemødet fortæller Jennifer Hurst fra det føderale politi i Australien, som også har taget del i operationen, at mere end 200 personer der er blevet sigtet for mere end 500 anklagepunkter.

Man mener desuden, at man har forhindret 24 drab:

»De har kommunikeret helt åbent og troet, at de var anonyme. De har smuglet narkotika, våben og bestilt drab,« fortæller hun.

I alt 16 lande – herunder Danmark – har været med i den store aktion, som udspringer af et samarbejde imellem FBI og det australske føderale politi.

Rigspolitiet har oplyst til Ritzau, at dansk politi har haft en mindre rolle i operationen, og at der ikke er sket nogle anholdelser i Danmark.