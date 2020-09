Kina har indført forbud mod import af svinekød fra Tyskland efter tilfælde af afrikansk svinepest.

Der er tirsdag fundet flere døde tyske vildsvin i delstaten Brandenburg, som omgiver den tyske hovedstad Berlin.

Det rapporterer lokale medier. De citerer en embedsmand fra sundhedsmyndighederne.

Kina indførte i sidste uge et forbud mod import af svinekød og svineprodukter fra Tyskland, som har bekræftet et første tilfælde af afrikansk svinepest.

Brandenburg indrapporterede i sidste uge det første tilfælde af sygdommen.

- Der er ved at blive foretaget af analyser af de døde dyr, rapporterer de lokale medier tirsdag.

Tyskland er den tredjestørste leverandør af svin til Kina.

I forvejen lider den tyske slagteribranche under virkningerne af coronakrisen. Den afrikanske svinepest er det seneste slag for branchen.

Også Sydkorea har indført forbud mod import af tysk svinekød, og mandag fulgte Japan trop.

En af de andre store leverandører af svinekød til Kina er Danmark.

Herhjemme følger den største svineproducent, Danish Crown, nøje udviklingen i Tyskland.

I en skriftlig orientering fredag - før det kinesiske forbud - oplyste Danish Crown, at den tyske eksport af svinekød til lande uden for Europa sidste år var på over en million ton. Af det aftog Kina omkring halvdelen.

Forbuddet mod import fra Tyskland fra de kinesiske myndigheder kommer på et tidspunkt, hvor Kina i forvejen har mangel på svinekød.

Kina har nemlig selv været ramt af afrikansk svinepest. Det er et virus med høj dødelighed blandt svin.

Det kinesiske forbud mod import af tysk svinekød ventes at komme andre store leverandører til gode.

Kina er verdens største aftager af svinekød. I år har landet købt rekordstore mængder svinekød fra udlandet, fordi mængden hos de kinesiske producenter faldt med næsten en femtedel i årets første seks måneder.

