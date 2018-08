Belgisk politi er onsdag aften massivt til stede i byen Moresnet-Chapelle tæt ved Liège, hvor flere er omkommet under et knivstikkeri.

Episoden udspillede sig ved 17-tiden, hvor en mand gik ind på restauranten Le Ramier med en kniv. Borgmesteren i byen bekræfter ifølge det lokale medie Sudinfo, at der er tale om flere omkomne. Mediet skriver, at tre er døde, heriblandt en kvinde, mens en person skal være alvorligt skadet og bragt til et hospital i Aachen. Blandt andet skal restaurantejeren være blandt ofrene. Yderligere to personer meldes såret, men ikke alvorligt.

Ifølge borgmesteren i kommunen Plombières, Thierry Wimmer, som Moresnet-Chapelle hører under, er der ikke tale om et terrorangreb. Sudinfo skriver, at gerningsmanden tidligere var kæreste med restaurantchefens datter.

Germingsmanden blev anholdt ved 19.30-tiden, og politiet er onsdag aften i gang med at kortlægge det præcise hændelsesforløb.