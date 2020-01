Et nyt luftangreb har ramt en hovedsageligt proiransk milits nord for Iraks hovedstad, Bagdad, skriver nyhedsbureauet AFP natten til lørdag.

Det står ikke umiddelbart klart, hvem der har udført angrebet.

Irakisk stats-tv har dog berettet, at USA står bag, og at det var rettet mod et højtstående medlem af militsen Hashed al-Shaabi.

USA har imidlertid ikke kommenteret meldingerne, og det bliver ikke uddybet, hvem det højtstående medlem, som angrebet skulle være rettet imod, er.

Hashed al-Shaabi har ifølge nyhedsbureauet Reuters sendt en meddelelse ud om, at angrebet ramte en konvoj med medicinsk personale - ikke højtstående medlemmer.

Reuters skriver, at luftangrebet mod militskonvojen nord for Bagdad har kostet seks personer livet.

Tre personer er derudover meldt hårdt såret i angrebet. To ud af tre biler i konvojen er fundet udbrændte.

Angrebet finder sted dagen efter et amerikansk droneangreb i Bagdad på en iransk topgeneral, som yderligere har eskaleret den ulmende konflikt mellem USA og Iran.

Flere missiler dræbte på ordre fra USA's præsident, Donald Trump, den højtstående generalmajor Qassem Soleimani, chef for Quds-styrken i Irans Revolutionsgarde.

Han blev regnet blandt Irans mest magtfulde mennesker med et tæt forhold til Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

Også den næstkommanderende for Hashed al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, blev dræbt i droneangrebet.

Hashed al-Shaabi er kendt som et magtfuldt netværk af hovedsageligt shiamuslimske militser.

Mange dele af Hashed al-Shaabi har tætte bånd til Iran, men er også blevet officielt indsluset i Iraks statslige sikkerhedsstyrker, skriver AFP.

Det var blandt andet støtter af Hashed al-Shaabi, der tirsdag omringede og angreb den amerikanske ambassade i Bagdad.

Det skete som modsvar på et amerikansk luftangreb, der dræbte 25 personer fra Kataeb Hizbollah-militsen, som hører under Hashed al-Shaabi og er kendt som en af militsens mest radikale fraktioner.

Lørdagens angreb ramte, blot timer inden et mindeoptog for Soleimani skulle finde sted.

/ritzau/