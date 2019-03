Tysk politi siger, at tre personer har mistet livet efter et flystyrt i Frankfurt, og yderligere to er døde, efter de kolliderede med en politibil på vej til det styrtede fly.

Det lille seks-personers passagerfly var på vej fra Frankrig til Egelsbach i det centrale Tyskland, da det styrtede ned på en eng og brød i brand.

Flyet styrtede ned søndag eftermiddag 10 kilometer uden for Frankfurt, skriver nyhedsmediet AP.

Det tyske politi rykkede ud mod det nedstyrtede fly, men på vejen til ulykkestedet skete endnu en ulykke, da politibilen og en passagerbil kørte frontalt ind i hinanden.

De tre personer i politibilen kom slemt til skade, mens de to personer i passagerbilen mistede livet under stammenstødet mellem de to biler.

Politiet fortæller, at de mener, at der var tre personer ombord på flyet, som er ved at blive identificeret.

Det undersøges stadig om de tre i flyet var alene, eller om der var flere om bord, da flyet ramte jorden.

