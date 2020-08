Et dramatisk flystyrt skal have fundet sted i den sydindiske by Calicut.

Et Air India fly var ved at lande efter turen fra Dubai, da det styrtede og knækkede over på midten.

Det skriver lokale medier og personer på stedet på Twitter.

Det reporteres også, at mindst to personer omkommet og over 30 personer kommet til skade. Det skriver Sky News.

Billederne fra stedet er da også ganske voldsomme.

Oversigtsbillede af det styrtede fly, der er knækket over på midten. Vis mere Oversigtsbillede af det styrtede fly, der er knækket over på midten.

Om bord på flyet skal der have været 191 passagerer.

Ifølge internationale medier fandt styrtet sted, da flyet skulle lande, men ikke ramte landingsbanen under omstændigheder, der beskrives som 'voldsom regn'. Herefter knækkede flyet over i to dele.

En video fra stedet, som B.T. har set, viser de voldsomme scener, hvor redningspersonale arbejder på stedet.

B.T. følger sagen.