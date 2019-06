Mindst 11 personer har mistet livet i et kraftigt jordskælv i Kina natten til tirsdag. Flere end 100 andre er kvæstet.

Jordskælvet ramte Sichuan-provinsen i det sydlige Kina og målte 6,0 på Richterskalaen. Det oplyser en embedsmand i byen Yibin til Associated Press.

Jordskælvet fik blandt andet et hotel i Changing til at kollapse, mens også flere lokale veje har taget skade af det voldsomme skælv.

Ifølge nyhedsbureauet har den kinesiske regering sendt redningsmandskab og forsyninger til området, men kraftig regn besværliggør efter sigende redningsarbejdet. Mindst 122 personer er indtil videre fundet kvæstet.

Rescue workers are seen on a collapsed house after earthquakes hit Changning county in Yibin, Sichuan province, China June 18, 2019. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. Foto: CHINA STRINGER NETWORK Vis mere Rescue workers are seen on a collapsed house after earthquakes hit Changning county in Yibin, Sichuan province, China June 18, 2019. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. Foto: CHINA STRINGER NETWORK

Indtil videre har regeringen sendt 10.000 feltsenge, 20.000 tæpper samt 5.000 tæpper til området, hvor jordskælvet ramte.

Jordskælvets epicenter var omkring 16 kilometer under jorden, oplyser China Earthquake Networks Center.

Det værste jordskælv i Kina i nyere tid fandt sted i Sichuan-provinsen i 2008, hvor knap 90.000 mennesker mistede livet. Jordskælvet i 2008 ramte omkring 400 kilometer fra jordskælvet natten til tirsdag.

I 1976 ramte det værste jordskælv i det 20. århundrede den kinesiske storby Tangshan. Her omkom mindst 250.000 mennesker.