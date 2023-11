Flere personer døde, millioner uden strøm, oversvømmede områder – og meget mere.

Konsekvenserne fra dét, man i Rusland og Ukraine kalder for 'århundredets storm', er allerede markante.

I løbet af weekenden blev begge lande ramt af den voldsomme snestorm, og særligt på den besatte Krim-halvø gik det vildt for sig.

Det kan man blandt andet se på nedenstående video, som det uafhængige russiske medie, The Insider, har bragt.

Lige nu er der meldinger om, at én mand, der ville ud og kigge på bølger, er død på halvøen.

I den sydukrainske by Odessa beretter de lokale medier også om, at tre personer – sandsynligvis hjemløse – er frosset ihjel det seneste døgn.

The Insider beretter også, hvordan et større akvarium i Sevastopol er blevet oversvømmet, og at 800 havdyr i den forbindelse er døde.

Dertil kommer, at millioner af mennesker i både Rusland og Ukraine er uden strøm.

Det oplyser blandt andet det russiske energiministerium.

Mens uvejret hærger, er titusindvis af soldater udstationeret på frontlinjepositioner som led i den 21 måneder lange krig mellem Rusland og Ukraine.

Op til vinteren har der været frygt for, at Rusland igen denne vinter vil forsøge at ramme det ukrainske energinet med angreb.

I den ukrainske by Odessa er en 110 meter høj skorsten på et kraftvarmeværk kollapset. Det skriver avisen Ukrainska Pravda ifølge dpa.

Mens 150.000 husholdninger her er uden strøm, er varmeforsyningen blevet genetableret. Det sker, efter flere kraftværker midlertidigt blev lukket.