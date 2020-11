Mindst to personer har mistet livet under de masseprotester, der i godt en uge har udspillet sig i Perus hovedstad, Lima.

Demonstrationerne brød ud, efter den peruvianske kongres mandag stemte for at vælte den siddende præsident, Martín Vizcarra, efter beskyldninger om bestikkelse.

Beskyldninger, som han hårdnakket nægter, men som altså alligevel har ført til hans afgang.

Flere internationale medier heriblandt BBC, The Guardian og Reuters beskriver, hvordan de – i første omgang fredelige – demonstrationer brød ud kort efter nyheden om præsidentens afgang nåede ud til befolkningen.

Mindst tre personer har mistet livet under massedemonstrationer i Peru. Foto: ERNESTO BENAVIDES

I Martin Vizcarras sted er der nemlig blevet indsat en midlertidig præsident, Manuel Merino, som, store dele af befolkningen – særligt de yngre borgere – kræver, trækker sig.

Søndag aften oplyser Reuters, at Merino har bukket under for pressset og valgt at træde tilbage efter mindre end en uge på posten – dog ikke tids nok til at undgå de dødelige masseprotester.

Demonstrationerne startede fredeligt, men udviklede sig lørdag voldeligt.

Da flere demonstranter begyndte at kaste med blandt andet sten og fyrværkeri, svarede politiet nemlig igen med tåregas. Det udviklede sig til voldsomme sammenstød, som resulterede i at to mænd i 20'erne blev dræbt - den ene tilsyneladende af skud fra et politivåben.

»Han havde adskillige skudsår i den øvre del af sin brystkasse, i sit ansigt og i halsen tilsyneladende fra hagl,« har en talsmand for Guillermo Almenara hospitalet i Lima været ude og udtale.

Betjente søger dækning under deres skjold under sammenstød i Lima. Foto: SEBASTIAN CASTANEDA

Mere end 102 personer er kommet til skade, og 63 af disse er blevet indlagt på hospitalet efter at have pådraget sig skader og indåndet tåregas.

Mindst ni personer har skudsår, har myndighederne oplyst.

57-årige Martín Vizcarra har været præsident i Peru siden marts 2018 og har siden dengang ønsket at sætte gang i politiske reformer, men har mødt kraftig modstand fra oppositionen.

Den nu forhenværende præsident har tidligere udtalt, at han mener, oppositionen overlagt modarbejder hans arbejde med at få bugt med korruption i landet.

Mete end 100 personer er kommet til skade i de voldelige sammenstød. Foto: Aldair Mejia

For knap to måneder siden overlevede Martín Vizcarra et mistillidsvotum, men er altså nu blevet væltet efter beskyldninger om, at han skal have taget imod bestikkelse, da han for seks år siden var guvernør.

Otte ministre har trukket sig fra deres poster som følge af den bitre strid.