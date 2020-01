Fredag morgen døde den iranske general Qasem Soleimani i et droneangreb, som Donald Trump, USA's præsident, kort efter tog ansvaret for.

Man fandt hurtigt ud af, at det blandt andet var Qasem Soleimani, der var blevet ramt af angrebet, da man fandt hans hånd. En hånd, der efterfølgende er blevet delt utallige gange.

På håndens ringefinger sidder en stor sølvring med en rød sten. En ring Soleimani altid bar.

Nogle deler billedet som en form for dokumentation, der skal understrege, at det er Soleimani, der er blevet dræbt.

Qasem Soleimani med sin røde ring. Billedet er taget den 1. oktober 2019. Foto: IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HAN Vis mere Qasem Soleimani med sin røde ring. Billedet er taget den 1. oktober 2019. Foto: IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HAN

'Nu når Qasem Soleimanis hånd med hans ring er blevet fotograferet, så kan man med sikkerhed sige, at han er så død som dronten(en uddød fugl, red.),' skriver en bruger, der har delt et billede af hånde,

Mens andre bruger det til at tydeliggøre en form for trussel.

'Hævn er det første, der skal gøres, efter USA har slået Qasem Soleimani ihjel,' skriver en iransk bruger.

Og så er der dem, der bruger billedet til at rose USA for angrebet.

He might have used pen with this hand & have designed many strategies for killing ppl but today his hand & other body organs are cut into pieces. USA is really strong. They can do anything if they want. #Qasem_Soleimani was a #terrorist. pic.twitter.com/5wnrCJQb93 — Marghalara Yousafzai (@m_yosafzai) January 3, 2020

'USA er meget stærke. De kan gøre lige, hvad de vil,' skriver en tredje Twitter-bruger.

Men det er ikke kun Qasem Soleimanis noget medtagede hånd, der bliver delt. Få brugere er også kommet i besiddelse af et billede, der viser hans lig.

Billedet viser, den øverste del af Qasem Soleimanis krop, der mangler både arme og ben.

Desuden er hans hoved tydeligt medtaget. Omkring ham ligger to afsprængte ben.

Det er dog ikke lykkedes B.T. at verificere, om det med sikkerhed er Qasem Soleimanis krop, der bliver delt billeder af.

Lørdag er Qasem Soleimani blevet begravet i byen Bagdad i Irak, hvor droneangrebet fandt sted, og et amerikansk missil slog ham ihjel.

Han var leder af en iransk gren af militæret, Revolutionsgarden, som de amerikanske myndigheder har stemplet som en terrororganisation.

Hans død har ledt til protester og store grupper af sørgende mennesker i Irans - men også Irak og Libanons - gader.