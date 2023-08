Lviv. Dnipro. Lutsk.

Rusland gennemførte natten til tirsdag et stort luftangreb mod det vestlige Ukraine.

Så stort, at ukrainske medier kalder angrebet det største luftangreb mod Lviv-regionen siden starten af den russiske invasion for over halvandet år siden.

Det skriver Reuters.

Nyhedsbureauet kan ikke fra uafhængige kilder bekræfte oplysningen om, at det skulle være det hidtil voldsomste luftangreb mod Lviv-regionen, som grænser op til NATO-landet Polen.

Men også andre vestukrainske regioner blev angrebet – og flere personer blev såret.

I byen Lutsk blev mindst to personer såret, da en virksomhed blev ramt, oplyser de lokale myndigheder på Telegram.

Byen ligger nordøst for Lviv og ligger ligeledes tæt på den polske grænse.

I Lviv blev alle beboere i et lejlighedskompleks evakueret som følge af angrebene.

»Mange missiler blev skudt ned, men Lviv blev også ramt,« skriver Lvivs borgmester Andrij Sadovyj på Telegram.

Præcis hvor store skader angrebene har udrettet er endnu uvist.

Indtil for nylig er det vestlige Ukraine i det store hele blevet forskånet for russiske angreb, men siden juli har russerne intensiveret angrebene mod Lviv-regionen, hvor syv personer blev dræbt, da en beboelsesblok blev ramt af et missil.