Børn og sundhedspersonale har mistet livet i et angiveligt vilkårligt angreb på et hospital, siger Red Barnet.

Mindst syv mennesker, herunder fire børn, blev dræbt og otte andre mennesker såret, da et luftangreb ramte et hospital i Yemen tirsdag.

Det oplyser organisationen Red Barnet.

- Fire børn var blandt de syv mennesker, der blev dræbt, da et hospital, der støttes af Red Barnet, blev ramt af et luftangreb, oplyser organisationen i en erklæring.

- To voksne savnes fortsat, tilføjes det.

Angrebet sker på fireårsdagen for borgerkrigen i Yemen.

Red Barnets katastrofechef, Kristine Mærkedahl Jensen, er chokeret og forfærdet over angrebet.

- Uskyldige børn og sundhedspersonale har mistet livet i det, der tilsyneladende var et vilkårligt angreb på et hospital i et tætbefolket civilt område. Angreb som dette er et brud på international lov, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Det pågældende hospital er et af mange sygehuse, som Red Barnet støtter i Yemen, og som yder livreddende hjælp til børn.

- Yemen er det værste sted på jorden at være barn. Disse børn har ret til at være sikre på hospitaler, skoler og i deres hjem. Men vi ser gang på gang, at de krigsførende parter tilsidesætter de grundlæggende regler i krig.

- Børn skal beskyttes. Vi skal stoppe krigen mod børn, siger Kristine Mærkedahl Jensen.

Et missil ramte en benzintank nær indgangen til hospitalet Ritaf Rural tirsdag klokken 09.30. Hospitalet ligger i den nordvestlige del af landet cirka 100 kilometer fra hovedstaden Sanaa.

Hospitalet havde kun været åbent en halv time den dag, da angrebet skete. Derfor var mange ansatte og patienter på vej ind, da missilet traf.

De dræbte omfatter ifølge Red Barnet en sundhedsmedarbejder og dennes to børn samt to andre børn og en sikkerhedsvagt.

Missilet ramte 50 meter fra hospitalets hovedbygning.

Tidligere i denne uge rapporterede Red Barnet, at 37 børn om måneden er blevet dræbt af udenlandske bomber i Yemen det seneste år.

Red Barnet har krævet en undersøgelse af tirsdagens angreb straks.

/ritzau/